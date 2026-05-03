Santo Domingo.- El futbolista dominicano, Pablo Rosario, se proclamó campeón con el Oporto, en la primera división de Portugal, por lo que competirá en la próxima Liga de Campeones de Europa (Champions).

Rosario es parte de la selección absoluta dominicana de fútbol que competirá en Liga A, en la próxima Liga de Naciones de la Concacaf.

El mediocampista, quien tiene valor de mercado de ocho millones de euros, fue parte esencial para que el FC Oporto conquistara su título número 31 en el campeonato de ese país.

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Rosario nació en Holanda, pero es hijo de padres dominicanos, por lo que decidió representar a la escuadra quisqueyana, aunque en categorías menores jugó con su país natal.

El jugador es parte de la camada de futbolistas quisqueyanos que juegan en el fútbol europeo, entre ellos, Junior Firpo (Real Betis), Mariano Díaz (Alavés), Peter González (Valladolid), y Heinz Morschel, quien milita en Vizela, Portugal.