Cibao fc se consolida en la cima del fútbol dominicano

Santo Domingo.- El club Cibao fc comanda la tabla de posiciones del fútbol local, al acumular 17 puntos, lo que lo coloca a un paso de avanzar a la semifinal de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).

El equipo de fútbol de Santiago de los Caballeros (norte) viene de ganar su último compromiso en la Liguilla, ante el debutante Salcedo Fc, representante de la provincia Hermanas Mirabal.

Cibao fc es seguido por Delfines del Este, que marcha segundo en la tabla con 14 unidades.

Atlético Pantoja y Salcedo comparten el tercer escalón, con once puntos.

Mientras, Moca fc se ubica en el quinto escalón de la tabla con nueve unidades, y la Universidad Dominicana O&M ocupa la última posición, con solo dos puntos.