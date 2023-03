Salto al vacío

Había tratado de mantenerme al margen de los acontecimientos que se suceden en el país, como un espectador más, pero las insensateces y atrocidades de un reducido liderazgo político sacan a cualquiera de la más absoluta indiferencia. A pesar de los desacreditados que están, esos líderes políticos, lejos de ganarse la simpatía y el respeto de la ciudadanía, no hacen más que burlarse con acciones desafiantes.

En 2018 el escultor Luis Alberto Castillo Cedano (El Artístico), interpuso una demanda contra el alcalde de La Romana, Juan Antonio Adames, por trabajos realizados y no pagados. Adames fue condenado a dos años de prisión, una multa de tres millones de pesos y una indemnización de cuatro millones. Esa sentencia, que al cabo de cinco años acaba de ser ratificada por la Suprema Corte de Justicia, ha sido denunciada como “persecución política” por el comité del PRSC en el municipio y su principal dirigente, el diputado Pedro Botello.

En lugar de guardar silencio o reconocer que el alcalde, que no tiene el mejor historial, incumplió, por las razones que fueren, el contrato con el escultor los reformistas y su presidente Botello cuestionan la integridad del Poder Judicial.

Por lo menos yo he quedado estupefacto, con todo y que he debido estar curado de la demagogia de políticos como Botello, con la reacción de los reformistas de La Romana ante la condena al alcalde Adames. Mi asombro se incrementa no por el ruido del diputado para que se devuelva a los trabajadores un 30% de los fondos de pensiones, sino porque se trata de un político que ha expresado aspiraciones presidenciales.

Aunque por aquí pueda verse de todo y el liderazgo político piense que todavía se pueda engatusar a la población pintándole pajaritos en el aire, no me imagino a un candidato presidencial que no respete el sistema institucional.

La defensa al alcalde Adames compromete la integridad del diputado Botello, de los ediles de La Romana y del comité del PRSC en la provincia. Si entendían que la opinión pública no daría importancia a una evidente subordinación contra el Poder Judicial ha sido un salto al vacío, porque el tiro ha salido por la culata.

Por: Luis Manuel Báez

