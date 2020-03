El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, acusó hoy al presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, de contribuir con la campaña de desinformación que ha generado pánico en la población con relación a los casos reportados de coronavirus, mal que ya ha provocado la muerte de dos personas en el país.

“Hay una mala intencionada campaña de crear pánico en la población dando más números de los que hay, incluyendo el Colegio Médico”, advirtió Sánchez Cárdenas.

Exhortó a Ariel Suero ser más colaborador y prudente a la hora de abordar el tema debido a que forma parte de la comisión que da seguimiento a la evolución del virus.

“Yo siempre le he pedido al presidente de los médicos… a los médicos y las enfermeras ser cuidadosos en la difusión de los datos porque o hablamos con evidencias o nos dedicamos a hablar partiendo de presunciones o rumores del COVID-19”, puntualizó.

El ministro de Salud Pública desmintió que en el país a la fecha se hayan registrado más de 200 casos del virus. Dijo “eso es totalmente falso”.

“Una población desinformada, engañada no se va integrar a las acciones que se están ejecutando desde el gobierno”, lamentó.

“Nosotros desde el primer momento, hemos estado reportando los casos que se han presentado… no tenemos nada que esconder o mentir con relación a esta enfermedad”, agregó.

Sin síntomas

Sánchez Cárdenas reveló que no han sometido al presidente Danilo Medina a la prueba de coronavirus tras haber tenido contacto con el director de la Autoridad Portuaria Dominicana, Víctor Gómez Casanova, luego de que el hijo de éste diera positivo al COVID-19.

“No hemos sometido a chequeo por el COVID-19 al presidente Danilo Medina porque no ha presentado la sintomatología”, sostuvo.

Con relación a los 34 casos de contagios confirmados por el virus, dijo que todos están estables y permanecen aislados en cuarentena hospitalaria o domiciliaria.

Extranjeros

Asimismo, el ministro Sánchez Cárdenas aseguró que la llegada de personas del extranjero sigue siendo la fuente de contagio de la enfermedad en el país, una de las razones por la que cerraron aeropuertos, puertos y la zona fronteriza con Haití.

Dijo que con el aislamiento de la población se cortó la cadena de contacto lo que permitirá contrarrestar de manera efectiva la pandemia.

Aseguró que las autoridades tienen bajo control el mapa de contacto (seguimiento) de las personas que tuvieron algún acercamiento con algunos de los contagiados por el virus.

Medicamentos

Sánchez Cárdenas aseguró además que hasta el momento no existe vacuna o tratamiento para enfrentar el coronavirus.

“Hay personas que están usando plaquinol, la cloroquina. Hay muchos productos que se están planteando como la panacea para el COVID-19 y no es así”, dijo.

Afirmó que se han basado evidencias científicas y en el protocolo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS) que hasta el momento confirman que no existen medicamentos para tratar la enfermedad.

“Hay muchos ensayos que se están realizando a nivel mundial pero todavía no hay evidencias confiables sobre el uso de algún medicamento para tratar esta enfermedad”, sentencio.

Trabajadores

El ministro de Salud exhortó a la población continuar aislados para evitar las conglomeraciones.

En ese sentido, sugirió a los patronos crear las condiciones para reducir al mínimo los empleados dentro de una misma planta física.