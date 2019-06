Manuel José Núñez

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Salud investiga la muerte, el pasado martes, de un joven de Santiago tras ser sometido a una cirugía plástica en un centro médico del sector Arroyo Hondo, del Distrito Nacional.

La institución se refirió a la muerte de Manuel José Núñez, quien se había sometido a varios procesos estéticos, aunque no se informó si en el mismo lugar.

La institución indicó que ayer se empezó a investigar el caso, con una inspección del centro donde se realizó la operación al paciente.

De su lado, la dirección de la clínica Caribbean Plastic Surgery lamentó el deceso del joven, de 28 años, y afirmó que el proceso se llevó a cabo “de manera estable”.

“Al paciente se le realizó una lipoescultura corporal, más una transferencia de grasa a la región glútea. Lamentamos la muerte del paciente, quien presentó dificultad respiratoria, luego de haber sido sometido a un procedimiento quirúrgico que terminó en condiciones generales estables”, afirmó la doctora Martha Vargas, directora del centro médico.

La especialista aseguró que con ese caso se tomaron las medidas que contempla el protocolo, ya que se procedió a realizar la resucitación cardiopulmonar.

Mientras que la madre de la víctima afirmó que le pidió a su hijo que no se sometiera a dicho proceso, pero no obstante a ello, éste decidió hacerse la cirugía de glúteo.