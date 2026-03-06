Sameji y Pueblo Nuevo inician lucha por título

Los conjuntos Sameji y Pueblo Nuevo que tienen miles de seguidores inciaran esta noche la serie final a un 7-4 del toneo de balonesto de Santiago que tiene una dedicación especial a Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo del Banco de Reservas.

La escuadra ganadora recibirá la Copa Banreservas.

Los jugadores de los dos conjuntos están muy motivados y ganaron sus semifinales invictos 3-0.

Meyvin López, dirigente de Sameji (El mánager de los anillos) y José -Maíta -Mercedes, piloto de Pueblo Nuevo, han expresado que confían en la defensa de sus jugadores y el deseo de ganar la corona.

Será un choque de trenes, pues los dos equipos están muy bien prepatados.