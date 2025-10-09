Madrid.- El líder del opositor Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha considerado esta noche que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es «el problema» que ha suscitado que el gobernante estadounidense, Donald Trump, haya sugerido expulsar a España de la OTAN.

«El problema no es España. España es un socio creíble, orgulloso y comprometido con la OTAN. Y lo seguiremos siendo. El problema es Sánchez», ha escrito esta noche en su cuenta de la red X el líder del PP.

«Él no es de fiar, pero eso no debe arrastrar al país. Nuestra Nación no tiene que pagar por su frivolidad e irresponsabilidad. Sabemos quiénes son nuestros aliados. España no saldrá de la OTAN. Sánchez saldrá de La Moncloa», ha añadido.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este jueves a su homólogo finlandés, Alexander Stubb, que «quizás deberían expulsar» a España de la OTAN por no cumplir con los compromisos de gasto en defensa de la alianza.

«No tienen excusa para no hacerlo. Pero no pasa nada. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente», dijo Trump.

«Deben llamarles (a España) y averiguar por qué están rezagados. Y además les va bien, por muchas de las cosas que hemos hecho», apuntó el mandatario estadounidense desde el Despacho Oval.

El mandatario recordó que solicitó a los miembros de la alianza que aumentasen el presupuesto en defensa hasta el 5 % de su PIB y que España no lo hizo: «Creo que ustedes tendrán que empezar a hablar con España», le dijo a Stubb.

Trump ya había arremetido contra Madrid anteriormente por rechazar aumentar el gasto en Defensa, pero nunca antes había sugerido que fuera expulsada de la Alianza.

Tras la cumbre de los aliados de este verano, España consiguió llegar a un acuerdo con la Alianza para dedicar un máximo del 2,1 % a su presupuesto militar y pactó con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tener flexibilidad a la hora de cumplir el compromiso del 5 %.