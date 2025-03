Sandy Alcántara no tendrá límite de entradas

El ganador del Cy Young de la Liga Nacional de 2022 dijo el sábado que no hay planes para que esté en ningún límite de entradas esta temporada mientras regresa de la cirugía Tommy John.

«Hay gente que intenta decir muchas tonterías en las redes sociales, en Twitter y en todas partes, pero no tenemos por qué pensar en ello, y eso no es verdad», dijo Alcantara a Craig Mish de SportsGrid . «Yo no digo nada (sobre las restricciones de entradas), la organización no dice nada (sobre eso), y antes de que digan algo así, primero tienen que comunicármelo a mí».

Alcántara se destacó en 2022 y ganó el Cy Young de manera unánime con una temporada magistral en un club de los Marlins que perdió 93 juegos. Lideró las mayores en entradas lanzadas (228 2/3), juegos completos (seis) y blanqueadas (una), junto con una efectividad de 2.28, un WHIP de 0.98 y 207 ponches en 32 aperturas.

Puedes leer: Sandy Alcántara se perderá temporada 2024 por cirugía en codo derecho

Aunque volvió a liderar la Liga Nacional en juegos completos y blanqueadas en 2023, su efectividad se disparó a 4.14 y su índice de ponches/9 bajó casi un bateador con respecto al año anterior. Miami lo suspendió a fines de septiembre y se sometió a una cirugía reconstructiva del codo unas semanas después, poco después de que los Marlins fueran eliminados de los playoffs.

El momento del procedimiento significó que Alcántara no pudo lanzar en absoluto en 2024, ni siquiera en una asignación de rehabilitación.

Por: Simón Sharkey-Gotlieb

The Score.com