Santiago.- Las actividades comerciales de la ciudad de Santiago han experimentado, en los últimos días, una dinamización debido a la circulación de los recursos económicos que el Gobierno entregó a miles de servidores estatales por concepto del doble sueldo o regalía pascual del 2025.

Asimismo, ese auge en el comercio de Santiago, la industria y sectores afines, se ha debido a la apertura de nuevos negocios aquí, como son hoteles, plazas comerciales y las obras viales que viene construyendo el Estado dominicano, como es el monorriel, pavimentación de vías públicas y también por la gran afluencia de dominicanos residentes en el exterior.

Con la apertura de la avenida las Carreras, por donde cruza el Monorriel, muchos negocios que estaban cerrados volvieron abrir sus puertas.

Mientras que propietarios de tiendas, supermercados, ferreterías y cafeterías informaron que las ventas comenzaron a subir luego de la entrega del doble sueldo del Gobierno Central.

“Esperamos ahora que cuando el sector privado pague la regalía a sus empleados, esta dinamización en las ventas se mantenga por los próximos 20 días”, dijo Manuel González, dueño de un súper-colmado del sector Pueblo Nuevo.

Los negocios tradicionales de las calles Del Sol, España, 16 de Agosto, Restauración, Duarte, Beller, 30 de Marzo, Sánchez, Mella y la plaza Valerio, también muestran una mayor afluencia de público en los últimos días.

José Octavio Reynoso, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico dijo que el pasado viernes negro contribuyó mucho al incremento de las ventas de los negocios.

Manifestó que los comerciantes siempre esperan la temporada navideña para compensar los malos meses del resto del año.

Como cada año, la Policía Nacional dispone operativos de prevención para evitar que los ciudadanos sean víctimas de atracos y asaltos en las vías públicas, en los centros comerciales y de diversión.