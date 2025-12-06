Cientos de personas transitaban a lo largo de la avenida Duarte en busca de ropas y artículos del hogar. / Guillermo Burgos

Santo Domingo.-Comerciantes de la populosa avenida Duarte, en la capital, reportaron este sábado un aumento de 10% en las ventas en esta primera semana de diciembre, tras la entrega del doble sueldo o salario 13 a empleados del sector público.

En la tienda de Qijie Ropas, la dependiente Yesneida Pérez aseguró que ha sentido un aumento en el flujo de personas, que se refleja en la mejoría de las ventas, respecto a noviembre.

“Comparado con noviembre, han aumentado. Hay que ver ya después, si siguen aumentando las ventas con los días. Yo diría que han aumentado un 10 por ciento las ventas; el flujo ha sido tímido todavía”, comentó.

En igual tono se expresó Juan Luis Santos, dependiente de Centro Moda, quien señaló que las ventas han mejorado las últimas semanas y que el flujo de personas ha aumentado.

“He notado que desde mediado del mes pasado ha habido un movimiento bastante bueno. El flujo tiene un buen ritmo, mejor que el año pasado, que para esta fecha no estaba tan activo”, declaró.

Podemos decir que las ventas han aumentado un 10 %; lo bueno es que está habiendo movimiento, que la gente está comprando, por lo menos aquí en la Duarte”, agregó.

Al ofrecer declaraciones para El Nacional, los vendedores ambulantes y de casetas a lo largo de la vía comercial, también comentaron que han sentido un mayor flujo de personas comprando.

Es el caso de Rosendo Betancourt, quien tiene una caseta de venta de ropas en la avenida Duarte, esquina Ravelo.

“Se ha notado el fluir de más personas, con relación a la semana pasada. Tengo la convicción de que va a estar todo mejor que el otro año (anterior), Para esta fecha, el año pasado, después del día diez fue que empezó a moverse la cosa, pero esta año comenzó más temprano”, relató el comerciante.

Compradores

En la avenida Duarte, se observó un cúmulo de personas entrando y saliendo de tiendas de electrodomésticos y artículos del hogar.

La gente se quejó de que el dinero no rinde para mucho. / Guillermo Burgos

Sin embargo, muchos consultados, señalaron que los artículos aparecen a precios razonables para la compra, pero que el dinero no alcanza para adquirir lo suficiente.

“Se compra, se compra, pero no rinde el dinero. Se compra menos. El que tiene cuatro y tres muchachos no puede hacer mucho”, declaró Yokeiry Encarnación, quien se trasladó desde Manoguayabo para adquirir productos del hogar y otros artículos de venta en la avenida Duarte.

Doble sueldo

Desde el lunes de esta semana, empleados del sector público empezaron a cobrar la regalía o doble sueldo.

El Gobierno informó que este beneficio de los trabajadores asciende a RD$34,448 millones.

El doble sueldo es un derecho de los asalariados que garantiza el pago de un salario adicional al finalizar el año, tanto a trabajadores del sector público, como del privado.

El también conocido como salario 13 está establecido en el Código de Trabajo de la República Dominicana (Ley 16-92).

Lo especifica en el artículo 219, que establece la obligación del empleador de pagar al trabajador el salario de Navidad.