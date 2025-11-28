SANTIAGO.- Bajo el lema de “Construyendo con innovación y tecnología”, la regional norte del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), abrió ayer aquí la primera Expo-Codia 2025 y que estará abierta al público hasta este próximo domingo 30 de los corrientes.

“Esta Expo-Codia no es solamente una feria, es una declaración de propósitos, es una afirmación de que la visión, la capacidad y la pasión de nuestros profesionales siguen siendo un pilar esencial del progreso nacional”, expresó el ingeniero Ramón Martínez, presidente de la regional norte del Codia.

Indicó que durante el evento, habrá exhibiciones, conferencias, demostraciones tecnológicas y espacios de intercambio entre profesionales, estudiantes y empresas del sector.

Con este evento, la regional norte del Codia reafirma su misión de elevar los estándares del ejercicio profesional y consolidar una comunidad técnica sólida, visionaria y comprometida con el futuro del país.

“Esta feria no solo abre sus puertas a la innovación, sino que invita a seguir construyendo juntos, con ética, con excelencia y con la convicción de que el progreso nacional nace de la capacidad y el talento de quienes día a día transforman la ingeniería y la arquitectura dominicana”, expuso Martínez.

Durante la inauguración, habló el ex-presidente de la regional norte del Codia, ingeniero Ervin Vargas, quien resaltó la función de la institución para promover escenarios de aprendizaje, actualización y visión de futuro.

La bendición del evento estuvo a cargo del diácono Luis Peña, quien valoró la importancia de espacios orientados al desarrollo profesional y al fortalecimiento de la ética técnica.