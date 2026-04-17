La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), a través de su oficina regional en las Américas, oficializó la lista de selecciones nacionales clasificadas para las competencias de baloncesto 5×5 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en un paso clave para la organización de uno de los eventos más esperados del ciclo olímpico regional.

La comunicación, dirigida al presidente del Comité Organizador, José Monegro, y al presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo, detalla los equipos que competirán tanto en la rama masculina como femenina, tras cumplir con los criterios deportivos y reglamentarios establecidos por el organismo internacional.

En la competición masculina participarán las selecciones de Belice, Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana, esta última en su condición de país anfitrión.

En la rama femenina, el cuadro lo integran Costa Rica, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Trinidad y Tobago, conformando un grupo competitivo que anticipa un alto nivel de juego.

FIBA destacó que todos los equipos clasificados cumplieron con los parámetros establecidos dentro del sistema de clasificación vigente, garantizando así la calidad y el equilibrio competitivo del torneo.

La entidad también reiteró su disposición de trabajar de manera estrecha con Centro Caribe Sports y el Comité Organizador de Santo Domingo 2026, con el objetivo de asegurar una adecuada planificación y la exitosa celebración de las competencias de baloncesto.

La confirmación de los equipos permite avanzar en aspectos logísticos y operativos del evento, incluyendo calendarios, sedes y coordinación técnica, consolidando así los preparativos de unos Juegos que prometen proyectar a la República Dominicana como un gran anfitrión deportivo en la región.