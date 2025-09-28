SANTO DOMINGO.- Dos jóvenes que permanecían atrincherados en una vivienda del sector Guachupita, en el Distrito Nacional, se entregaron la noche de este domingo a las autoridades tras permanecer ocultos alrededor de dos horas, informó la Policía Nacional.

Según el vocero institucional, coronel Diego Pesqueira, la entrega se logró mediante una mediación encabezada por representantes de la uniformada que dialogaron con los implicados.

Durante la entrega, los jóvenes entregaron a los agentes un arma de fuego que, según la Policía, estaría vinculada al hecho delictivo por el que eran buscados.

Las autoridades levantaron el operativo en el lugar y trasladaron a los detenidos bajo custodia policial.

La institución indicó que continuará con las diligencias investigativas para determinar la participación de los apresados en el suceso y que remitirán el caso al Ministerio Público para los fines legales correspondientes.