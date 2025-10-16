Se registra tiroteo dentro del campus de la UASD

Santo Domingo.– Agentes de seguridad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) resultaron heridos en un confuso tiroteo ocurrido en las instalaciones del recinto universitario.

Otro miembro del cuerpo de seguridad resultó herido de gravedad y se encuentra con pronóstico reservado, según informaron fuentes internas.

De acuerdo con versiones preliminares, un hombre armado identificado como Alexander Jiménez Galvan ingresó al campus y realizó varios disparos, lo que provocó pánico entre los presentes.

Las autoridades universitarias y la Policía Nacional investigan las circunstancias del hecho para determinar las causas y responsabilidades del incidente.