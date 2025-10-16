Actualidad Noticias importante

Se registra tiroteo dentro del campus de la UASD

Por
Santo Domingo.– Agentes de seguridad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) resultaron heridos en un confuso tiroteo ocurrido en las instalaciones del recinto universitario.

Otro miembro del cuerpo de seguridad resultó herido de gravedad y se encuentra con pronóstico reservado, según informaron fuentes internas.

De acuerdo con versiones preliminares, un hombre armado identificado como Alexander Jiménez Galvan ingresó al campus y realizó varios disparos, lo que provocó pánico entre los presentes.

Las autoridades universitarias y la Policía Nacional investigan las circunstancias del hecho para determinar las causas y responsabilidades del incidente.

Maholi Albuez, Directora de Cierre editorial de El Nacional. Formada en periodismo y redes en la Universidad del Caribe (UNICARIBE), ha complementado su preparación con estudios de Locución , Doblaje y Voz Comercial en la Escuela Otto Rivera. Además, ha fortalecido sus competencias lingüísticas con formación en portugués en el Instituto Federal de São Paulo Brasil y en inglés en el Instituto Cultural Dominico Americano. En el ámbito digital, se especializó en Email Marketing y Marketing de Contenido a través de Edutin Academy, una institución educativa virtual con sede en Delaware, Estados Unidos.