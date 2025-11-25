Secretario de Guerra de EE.UU. llega mañana al país para reunirse con el presidente Abinader

Santo Domingo.– El alto funcionario estadounidense Pete Hegseth arribará este miércoles a la República Dominicana en una visita oficial marcada por el incremento de tensiones en el Caribe y el reforzamiento de las operaciones de Estados Unidos contra el narcotráfico en la región.

La llegada de Hegseth —cuya visita fue anunciada por el presidente dominicano Luis Abinader— tiene como objetivo central fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, protección fronteriza y lucha contra el crimen transnacional.

Visita en medio de un clima regional tenso

El arribo del funcionario coincide con un despliegue militar estadounidense sin precedentes en el Caribe, acompañado de bombardeos recientes contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico, acciones que, según fuentes internacionales, han dejado más de 80 muertos.

Mientras tanto, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro denunció presuntas amenazas provenientes de Washington y afirmó que su país vive “una coyuntura decisiva para su existencia como república”. Durante una marcha oficialista en Caracas, Maduro exhibió la espada de Simón Bolívar como símbolo de resistencia frente a la presión estadounidense.

Abinader: cooperación es “oportuna y necesaria”

Desde Santo Domingo, el presidente Abinader afirmó que la visita de Hegseth ocurre en un momento clave, dado el aumento en la producción de cocaína en varios países de Sudamérica y el consecuente fortalecimiento de redes criminales que operan en el Caribe.

“Esta cooperación permitirá enfrentar con mayor efectividad el narcotráfico y proteger la estabilidad regional”, señaló el mandatario, destacando la intensificación de operaciones internacionales contra organizaciones como el Cártel de los Soles, vinculado al gobierno venezolano y recientemente catalogado por EE.UU. como grupo terrorista.

Desde hace años el Caribe se ha convertido en un punto neurálgico para las rutas internacionales de drogas. La presencia militar de Estados Unidos —a través de vigilancia aérea, operaciones navales y alianzas con gobiernos locales— responde al esfuerzo de impedir que toneladas de cargamentos ilícitos lleguen a su territorio.

Sin embargo, en los últimos meses esta estrategia ha generado preocupación diplomática en la región, ante el aumento de incursiones militares y la tensión sociopolítica que estas provocan.

Expectativas en República Dominicana

La agenda del alto funcionario estadounidense incluirá reuniones con autoridades de seguridad dominicanas, así como evaluaciones sobre las rutas del narcotráfico que atraviesan la zona norte y este del país. Se prevé que ambos gobiernos presenten una declaración conjunta sobre nuevos mecanismos de cooperación.

La visita de Hegseth podría marcar un punto de inflexión en la estrategia regional de seguridad, en un momento donde se cruzan intereses geopolíticos, presiones militares y un crimen organizado que amplía sus operaciones en el Caribe.