El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a su llegada a República Dominicana/Foto Elieser Tapia

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, llegó a República Dominicana a la 1:19 de la tarde y de inmediato se trasladó el Palacio Nacional para una reunión con el presidente de la República, Luis Abinader.

Hegseth llegó al país por la terminal del Aeropuerto Internacional Las Américas donde sostuvo una breve reunión con personal de la Embajada de los Estados Unidos.

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, aterriza en República Dominicana junto a su esposa, Jennifer Hegseth. Ambos descienden del avión oficial./Foto Elieser Tapia

La visita de Hegseth se desarrolla en medio del un aumento de la actividad militar estadounidense en el Caribe. Desde agosto, Washington ejecuta la operación “Lanza del Sur”, una ofensiva naval orientada a interceptar embarcaciones empleadas para transportar cocaína, fentanilo y otras sustancias ilícitas rumbo a la región.

Se adelantó que en la reunión con el presidente Abinader, la agenda incluirá la revisión de los sistemas de vigilancia marítima, el intercambio de inteligencia y el análisis de las rutas utilizadas por organizaciones criminales para el tráfico de drogas hacia Norteamérica.



