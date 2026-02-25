Santo Domingo.– La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) explicó que la Resolución 624-02, aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), introduce cambios clave en el Seguro Familiar de Salud (SFS) que amplían coberturas médicas, fortalecen programas de salud pública y mejoran los servicios para los afiliados.

La entidad destacó que esta normativa es el resultado de un proceso institucional que integró iniciativas legislativas, análisis técnicos y decisiones regulatorias orientadas a ampliar derechos y reducir los gastos directos de los pacientes.

Qué incluye la Resolución 624-02

Entre los principales avances, se dispone la cobertura dentro del SFS de cirugías y tratamientos para gigantomastia, hipertrofia mamaria sintomática y ginecomastia, condiciones que afectan la salud física y emocional tanto de mujeres como de hombres.

Las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) deberán cubrir consultas médicas y psicológicas, estudios diagnósticos, procedimientos quirúrgicos, anestesia, honorarios profesionales y seguimiento postoperatorio, garantizando un abordaje integral.

El director general de la DIDA, Elías Báez, afirmó que la medida responde a una demanda histórica del sistema de salud. Explicó que en diciembre de 2024 el Senado solicitó formalmente incluir la gigantomastia como problema de salud, y que posteriormente la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) presentó una propuesta técnica basada en criterios clínicos, epidemiológicos y actuariales.

“Lo que hoy vemos materializado en la Resolución 624-02 es el resultado de un proceso serio, articulado y basado en evidencia”, expresó Báez.

Asimismo, la resolución incorpora nuevas coberturas para el tratamiento integral de la tuberculosis y medicamentos antirretrovirales (ARV) para personas con VIH, fortaleciendo la respuesta del sistema frente a enfermedades de alto impacto.

También se crea el Fondo Especial para Programas Prioritarios de Salud Pública (FONSAP), destinado a garantizar la compra sostenible de medicamentos esenciales.

Beneficios directos para afiliados y sostenibilidad del sistema

La resolución dispone el aumento del pago por consultas ambulatorias de RD$500 a RD$750, incluyendo odontología, psiquiatría y psicología. Según la DIDA, esta medida busca equilibrar los ingresos de los profesionales y contribuir a reducir cobros adicionales a los pacientes.

Además, se implementa un modelo de per cápita diferenciado por riesgo, que permitirá distribuir los recursos del sistema de manera más equitativa según el perfil de los afiliados, fortaleciendo su sostenibilidad.

La DIDA subrayó que estas disposiciones reducirán las barreras económicas que enfrentaban muchos pacientes, quienes debían asumir costos elevados pese a tratarse de condiciones con impacto físico, funcional y emocional.

Las medidas entraron en vigencia el 1 de noviembre de 2025, marcando un hito en la evolución del Seguro Familiar de Salud. La institución aseguró que se mantendrá vigilante para que los afiliados reciban oportunamente las nuevas prestaciones y felicitó al CNSS y a la SISALRIL por una decisión que fortalece un sistema más justo, humano y centrado en las necesidades reales de la población.