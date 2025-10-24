Seis heridos en “teteo” en Hainamosa: Policía busca a “La Bolanta” como presunto autor

La Policía Nacional activó la búsqueda de un reconocido antisocial señalado como presunto autor de un tiroteo que dejó seis personas heridas durante una fiesta clandestina la noche del miércoles 23 de octubre en el sector Los Pinos de Hainamosa, Santo Domingo Este.

El sospechoso fue identificado como Hancer Manuel Lantigua Pérez, alias “La Bolanta” y/o “El Gatillero”, a quien las autoridades acusan de disparar con un arma que portaba de manera ilegal.

Víctimas

Los heridos fueron identificados como: Rosa Arelis Tejada Tavárez, 40 años, Amanda María Peña Carvajal, 28, Perla Maciel Calderón Ramírez, 24, Jesús Manuel Gómez López, 27, Sixto Lorenzo Batista Espinal (a) “Tuti”, 38 y Ricauy Lebrón Montero, 38

Todos presentan heridas de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

Hechos

Según el reporte preliminar, el incidente ocurrió durante una actividad conocida como “teteo” celebrada en la vía pública, en medio de fuertes lluvias asociadas a la tormenta Melissa. Una discusión entre asistentes escaló y, en ese contexto, “La Bolanta” habría efectuado varios disparos que alcanzaron a las seis personas.

En el lugar fueron colectadas evidencias balísticas: seis casquillos calibre 9 mm y dos proyectiles, que actualmente son analizados por la Policía Científica.

Investigaciones y llamado

La Dirección Central de Investigación (DICRIM), coordinada por el Ministerio Público, mantiene abiertas las pesquisas para precisar las circunstancias del hecho y localizar a los responsables, que permanecen prófugos.

La Policía Nacional hizo un llamado a Hancer Manuel Lantigua Pérez para que se entregue por la vía que considere pertinente y responda ante la justicia por los hechos que se le imputan.