Selección de béisbol dominicana desata locura de fanáticos en día de práctica

La pasión por el béisbol y las ganas de ver a sus peloteros de Grandes Ligas se dejaron sentir la tarde-noche de este lunes en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, donde miles de fanáticos acudieron para presenciar los entrenamientos de la selección nacional que competirá en el Clásico Mundial de Béisbol.

Niños, jóvenes y adultos vociferaban sin parar, durante más de dos horas, los nombres de cada uno de los jugadores que integran el equipo dominicano.

Peloteros dominicanos en el terreno de juego durante las prácticas de este lunes./ Manolito JIménez

Mientras la algarabía parecía inagotable, los peloteros respondían al cariño de la fanaticada con fotos, autógrafos y pelotas, además de deleitarlos con los potentes batazos conectados durante la práctica de bateo.

Fernando Tatis Jr. junto a Juan Soto.

Los muchachos dirigidos por Albert Pujols se mostraron enfocados durante la sesión de entrenamientos, pero a la vez parecía que cada grito del público les inyectaba energía.

Puedes leer: ¡Eficacia total! Framber Valdez se luce en su primer juego de primavera con Tigres de Detroit

Fue una experiencia especial tanto para los jugadores como para la fanaticada, ya que era la primera vez que el equipo dominicano del Clásico practicaba en el país como parte de su preparación para el torneo.

Sin dudas, los jugadores más aclamados fueron Juan Soto, Manny Machado y Vladimir Guerrero Jr., quienes respondieron al entusiasmo del público con varios batazos de jonrón.

La sesión de entrenamientos de este lunes formó parte de la preparación del equipo dominicano, que sostendrá partidos de fogueo este martes y miércoles contra los Tigres de Detroit.