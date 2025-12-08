ORLANDO. World Baseball Classic, Inc. anunció hoy que la Selección Nacional de República Dominicana jugará una serie de dos juegos contra los Tigres de Detroit como parte del calendario de entrenamientos de primavera de 2026, con los juegos del 3 al 4 de marzo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo antes del inicio del Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

El anuncio se realizó este martes primer día de las Reuniones Invernales de Béisbol, donde se llevó a cabo una conferencia de prensa con el Comisionado de Béisbol Robert D. Manfred, Jr .; el siete veces All-Star, Gerente General de la Selección Nacional de República Dominicana y Asesor Especial de Operaciones de Béisbol de MLB, Nelson Cruz ; y el 11 veces All-Star, tres veces Jugador Más Valioso y mánager del Equipo RD, Albert Pujols y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz.

Este evento tomó forma cuando Cruz presentó la idea al Comisionado Manfred y al Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, quien de inmediato mostró todo su apoyo a la realización de los partidos.

​Este evento marcará la primera vez que la Selección Nacional de República Dominicana recibirá a un Club de las Grandes Ligas para partidos de exhibición en el país.

Estos partidos se jugarán en memoria de las víctimas de la tragedia del 8 de abril de 2025 en el club nocturno Jet Set de Santo Domingo.

Como parte del evento, la MLB y la UEPA donarán a la Cruz Roja Dominicana para honrar la memoria de las víctimas de la tragedia del 8 de abril en Santo Domingo.

El Comisionado Manfred declaró: “La tragedia en la República Dominicana cobró la vida de más de 200 personas e impactó a innumerables otras, incluyendo a muchos miembros de la Familia del Béisbol.

Jugar estos dos partidos nos brinda la oportunidad de honrar las vidas de quienes perdieron la vida trágicamente el pasado abril y recaudar fondos para la Cruz Roja Dominicana en su memoria. Agradecemos los esfuerzos del presidente Luis Abinader y el liderazgo de nuestro colega Nelson Cruz, quien fue fundamental en esta iniciativa.

También quiero agradecer a los Tigres de Detroit, que compartirán el campo con la Selección Nacional de República Dominicana frente a su afición mientras se preparan para el Clásico Mundial de Béisbol más esperado hasta la fecha”.

​Nelson Cruz, Gerente General de la Selección Nacional Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 y Asesor Especial de Operaciones de Béisbol de la MLB, declaró: Agradezco a las Grandes Ligas de Béisbol y al presidente Abinader por colaborar para celebrar a la Selección Nacional Dominicana con la gran afición de nuestro país en una serie contra los Tigres de Detroit.

Aprovecharemos la plataforma que ofrece nuestro deporte para recordar las vidas que perdimos el pasado abril y honrar su legado mediante nuestra donación a Cruz Roja Dominicana. Nos enorgullece destacar lo que el béisbol significa para nuestro país, cómo nos une y todo el bien que puede lograr.

​En representación del presidente de la República Dominicana,,Luis Abinader, participó el ministro de Deportes. Kelvin Cruz, quien declaró: “El béisbol es una pasión para nuestro país.

Nos emociona que la Major League Baseball regrese en marzo, cuando nuestra selección nacional se enfrente a los Tigres de Detroit como preparación para el Clásico Mundial de Béisbol.