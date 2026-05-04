El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, destacó la relevancia del comercio detallista como uno de los pilares de la economía nacional, durante su participación en la Segunda Convención Nacional de Negocios Detallistas 2026, organizada por la Central Nacional de Detallistas Unidos.

El evento, encabezado por el presidente Luis Abinader, reunió a más de 400 dirigentes del sector en el Hotel Catalonia, junto a delegaciones internacionales provenientes de Argentina, Cuba y Puerto Rico, consolidándose como un espacio de intercambio y articulación regional para el comercio minorista.

Durante su intervención, Sanz Lovatón subrayó que el comercio detallista representa aproximadamente el 11 % del Producto Interno Bruto (PIB), lo que evidencia su peso en la generación de empleos y dinamización de la economía.

En ese contexto, enfatizó la necesidad de continuar impulsando la formalización de los negocios, ampliar el acceso al crédito y fortalecer las acciones contra el comercio ilícito.

El funcionario también valoró los resultados de los espacios de diálogo entre el sector público y privado, especialmente en medio de los retos derivados del contexto internacional, como el conflicto en Irán, resaltando la importancia de mantener canales abiertos para la toma de decisiones oportunas.

En materia de financiamiento, resaltó las facilidades ofrecidas a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), incluyendo tasas de interés de poco más del 10 % a través del Banco de Reservas, disponibles en el marco de la Feria de Préstamos MIPYMES realizada hasta el pasado 30 de abril.

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Asimismo, en su rol como presidente del Consejo de PROMIPYME, aseguró que se continuará ampliando la oferta de créditos en condiciones favorables, con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad y crecimiento de las MIPYMES en todo el país.

La convención fue presidida por Ricardo Rosario, titular de la Central Nacional de Detallistas Unidos, y contó además con la participación de Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, ambos reconocidos por su trayectoria en la defensa y desarrollo del comercio organizado en la República Dominicana.

Esta convención tiene como propósito fortalecer el sector detallista mediante la capacitación, el intercambio de experiencias y la articulación de estrategias conjuntas entre comerciantes, autoridades y actores clave. Además, sirven como plataforma para debatir desafíos actuales, promover la formalización y fomentar iniciativas que impulsen la competitividad y sostenibilidad de los pequeños y medianos negocios a nivel nacional.