Más allá de las procesiones, el Vía Crucis y la Vigilia Pascual, Semana Santa está llena de detalles que pasan desapercibidos.

Cada color y símbolo no es solo tradición ni costumbre, ni están presentes por casualidad; tienen un significado que invita a la reflexión y al recogimiento.

El pan y el vino

Representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Estos elementos son esenciales en el sacramento que simboliza el sustento espiritual y la comunión con Dios.

Óleos, crisma

Estos aceites son bendecidos o consagrados por el Obispo durante la Misa Crismal, celebrada tradicionalmente el Jueves Santo. Estos aceites se utilizan posteriormente para el bautismo, enfermos, confirmación y orden sacerdotal.

Lavatorio de pies

El lavamiento de pies en tiempos bíblicos representaba un acto de humildad y servicio desinteresado que Jesús enseñó a sus discípulos. En la eucaristía del Jueves Santos el Papa, los obispos y sacerdotes imitan el gesto que hizo Jesús en la Última Cena.

La Cruz

Es el símbolo y un recordatorio de la muerte y resurrección de Cristo. En la época de Jesús, era considerada como el instrumento de ejecución más brutal, atroz y humillante.

En Semana Santa se enciende el cirio pascual que simboliza a Cristo como luz del mundo.

Fuego y Vigilia Pascual

La Vigilia Pascual, comprende la noche del Sábado Santo al Domingo de Resurrección. Con la iglesia completamente a oscuras, se enciende un fuego fuera del templo. De ese fuego se enciende el cirio pascual, una gran vela que simboliza a Cristo resucitado como luz del mundo.

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Colores en Semana Santa

En la liturgia de la Iglesia, los colores no se eligen al azar, sino que transmiten un profundo mensaje espiritual.

Los colores litúrgicos tienen un significado especial. Durante la Cuaresma, el sacerdote viste de morado, signo de sacrificio y preparación que invita a la reflexión y la penitencia. El Jueves Santo y en la noche de la Vigilia Pascual se utiliza el color blanco, símbolo de la fiesta y de la alegría pascual. Por su parte, el Domingo de Ramos y el Viernes Santo se emplea el color rojo, que recuerda la pasión y el sacrificio.