Santo Domingo.- El Senado dominicano aprobó este jueves, en primera lectura, el proyecto de ley que regula la intermediación inmobiliaria y la publicidad engañosa, con el objetivo de prevenir estafas en las transacciones del sector.

La normativa del Senado también busca regular y supervisar la intermediación inmobiliaria en el país, estableciendo que las operaciones se realicen apegadas a principios éticos y de transparencia.

El proyecto establece que la publicidad engañosa comprende toda información, mensaje o práctica comercial difundida por cualquier medio que induzca o pueda inducir a error al consumidor al momento de adquirir un inmueble.

Asimismo, precisa que las transacciones deben ajustarse al precio, condiciones de venta, entrega y demás aspectos relevantes, conforme a lo establecido en la Ley 358-05 sobre Protección de los Derechos del Consumidor.

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La pieza legislativa fue presentada por los senadores Rafael Barón Duluc, Félix Ramón Bautista y Eduard Alexis Espiritusanto.

En otra decisión, el Pleno Senatorial aprobó en segunda lectura el proyecto que autoriza el pago a contratistas del Estado y crea una comisión para la revisión de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal, iniciativa remitida por la Cámara de Diputados.

De igual forma, fue aprobado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara el edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná.