San Pedro de Macorís. – El Senado dominicano aprobó este miércoles en primera lectura el proyecto de ley que exonera de impuestos los insumos y equipos médicos cardiovasculares, durante una sesión extraordinaria celebrada en la Universidad Central del Este (UCE) de San Pedro de Macorís.

La iniciativa, presentada por la senadora de Puerto Plata, Ginnette Bournigal de Jiménez, busca facilitar el acceso a tecnologías y tratamientos especializados en beneficio de pacientes con afecciones cardíacas.

En esa misma sesión también se aprobaron en primera lectura los proyectos que regulan el ejercicio del detective privado, declaran las corridas de toros de El Seibo como patrimonio cultural, establecen el 10 de noviembre como Día Nacional de la Mujer Médico Dominicana en honor a la doctora Evangelina Rodríguez y el 10 de septiembre como Día del Orgullo Petromacorisano.

Asimismo, en segunda lectura se aprobó la reorganización del Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL) y la declaratoria del casabe como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación Dominicana.

El Senado en sesión extraordinaria celebrada en la Universidad Central del Este (UCE) de San Pedro de Macorís. / Fuente externa.

También recibió sanción el proyecto que designa con el nombre de Edison Rodríguez Paulino el multiuso del municipio Villa La Mata, en la provincia Sánchez Ramírez.

La sesión se realizó en el marco del 143 aniversario de la fundación de San Pedro de Macorís y los 118 años de su designación como provincia.