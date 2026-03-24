Senado aprueba en primera lectura reforma a Ley 70 sobre Autoridad Portuaria

Santo Domingo.– El Senado de la República aprobó este martes en primera lectura el proyecto que modifica los artículos 7 y 10, y deroga el numeral 17 de la Ley 70, que regula la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM).

La iniciativa, presentada por la senadora Ginnette Bournigal, tiene como objetivo actualizar la composición del Consejo de Administración y fortalecer la operatividad de la institución.

Cambios en la estructura del Consejo de Administración

El artículo 7, uno de los puntos modificados, redefine la integración del Consejo de Administración de APORDOM.

La nueva composición establece:

Un representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) .

. Su titular será designado por el presidente de la República .

. Otro integrante será escogido a partir de una terna propuesta por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

Con estas modificaciones, se busca modernizar la estructura y mejorar la eficiencia en la gestión portuaria.

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Otras iniciativas aprobadas en primera lectura

Durante la sesión, el Pleno también dio luz verde a otras dos propuestas legislativas:

1. Uso obligatorio de detectores de metales

El Senado aprobó en primera lectura el proyecto de ley que establece el uso de detectores de metales en instituciones públicas y privadas como medida para reforzar la seguridad en espacios de alto flujo de personas.

2. Exoneración de impuestos para cámaras de seguridad

Asimismo, fue aprobada la iniciativa que libera del impuesto de importación a las cámaras digitales utilizadas en sistemas de seguridad, con el fin de facilitar la adquisición de equipos tecnológicos destinados a fortalecer la vigilancia y prevención del delito.