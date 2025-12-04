Garantizan Senado convertirá en ley el Código Procesal

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión ordinaria para mañana viernes con el fin de conocer las modificaciones al Código Procesal Penal, aprobado anoche en segunda lectura en la Cámara de Diputados.

De los Santos garantizó que el pleno senatorial verificará los artículos modificados por los diputados e iniciará los debates con el objetivo de que la República Dominicana cuente con una iniciativa jurídica actualizada.

Dijo que los legisladores están en toda la disposición de sancionar la pieza antes del 11 de diciembre, plazo otorgado por una sentencia del Tribunal Constitucional para la readecuación de la normativa declarada inconstitucional, o de lo contrario, continuará vigente la normativa actual.

“Nosotros esperaremos que el proyecto con sus modificaciones llegue al Senado en el día de hoy, para comenzar a analizar los artículos modificados y debatirlos en el pleno del hemiciclo, con el buen ánimo de aprobarlo y enviarlo al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación”, aseguró.

Anoche, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley orgánica que instituye la reforma al Código Procesal Penal de la República Dominicana. La pieza legislativa fue aprobada con 111 votos a favor y 3 en contra. Ahora vuelve al Senado, donde había sido aprobada previamente, debido a las modificaciones introducidas por los diputados.

“Hoy hemos culminado con una tarea titánica. Nosotros esperamos que estemos dando al país la mejor legislación posible en esta materia. Hoy hemos logrado mejoras significativas al proyecto que aprobamos anoche en primera discusión, que fue muy bueno también, tengo que decirlo”, manifestó el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

Previo al inicio de los trabajos legislativos, los diputados recibieron nuevamente sendas representaciones de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, de la Procuraduría General de la República y de la Suprema Corte de Justicia, entre otras, quienes hicieron observaciones para mejorar la legislación propuesta.

El texto aprobado ordena a los tribunales aplicar la ley garantizando la vigencia efectiva de la Constitución de la República y de los tratados internacionales, así como sus interpretaciones por los órganos jurisdiccionales, cuyas normas y principios son de aplicación directa e inmediata en los casos sometidos a su jurisdicción y prevalecen siempre sobre la ley.

Además, procura fortalecer la eficacia de la persecución penal sin menoscabo de las garantías individuales, estableciendo reglas claras para los órganos de investigación, el Ministerio Público, la defensa técnica y el Poder Judicial, delimitando sus competencias conforme al principio de separación de funciones procesales.

“La reciente reforma al Código Penal ha redefinido tipos penales, sanciones y estructuras jurídicas sustantivas, creando la necesidad de adecuar el Código Procesal Penal en su conjunto, que requiere una reforma procesal que armonice los procedimientos y fortalezca la capacidad de respuesta del Ministerio Público y de los tribunales”, precisó.