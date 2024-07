Senador advierte sobre un posible aumento del ITEBI

Santo Domingo.- El senador por la provincia Elías Piña, Yván Lorenzo, advirtió este martes que un aumento del ITEBI sería catastrófico para el pueblo dominicano, y dijo que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) estará al lado de los sectores más desposeídos.

Lorenzo también criticó los aumentos de precios que se han registrado en los productos de primera necesidad en los últimos meses.

“Un aumento del ITEBI (Impuesto de Transferencia de Bienes Industrializados) sería catastrófico para el pueblo dominicano. Este gobierno, que nos ha endeudado de manera desproporcional, quiere imponer la reforma fiscal, que aumentaría hasta el café que nos tomamos todos los días”, dijo.

Agregó que “el Gobierno (del Partido Revolucionario Moderno, PRM), nos ha llevado a pagar más de 265 mil millones de pesos por concepto de deuda”.

“Quiero reiterar que siempre hemos respetado la regla de los 100 días de tregua, pero no nos provoquen, porque tenemos la obligación de apoyar al pueblo en su lucha. No es posible que la clase media esté manteniendo nóminas integradas por personas que no trabajan, mientras se pretende aumentar los impuestos”, advirtió.

El congresista opositor habló en la sesión de este martes del Senado, donde criticó la política económica del Gobierno.