Santo Domingo.- El senador por la provincia La Altagracia exigió ayer martes a las autoridades de esa localidad, tomar medidas serias para enfrentar las carreras de motociclistas en las diferentes vías de la demarcación.

Rafael Barón Duluc recordó que la estadística de muertes por accidentes de tránsito la encabeza esa provincia, y afirmó que “en la mayoría se ven involucrados motocicletas”.

“Hay un mal manejo de las autoridades de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), porque el trabajo de ese organismo es más de poner multas que de otra cosa”, criticó el congresista, durante la sesión de este martes del Senado de la República.

Dijo que “Todas las noches hay carreras de motocicletas en Higuey y sus alrededores”.

Barón Duluc recordó que recientemente, “una persona murió porque un motorista lo chocó mientras competía en una carrera”.

“Pedimos a Interior y Policía y al ayuntamiento municipal tomar medidas para garantizar la seguridad ciudadana”, concluyó el legislador oficialista.