Senador dice no hay condiciones para elecciones

Barahona. El senador de Barahona por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) advirtió que República Dominicana debe ir preparándose en el aspecto político porque, a su juicio, el país no está preparado para realizar unas unas elecciones que no afecten la salud de los dominicanos.

Eddy Mateo Vásquez, indicó que ante la crisis sanitaria de salud que se está viviendo como consecuencia del coronavirus, si el país se sitúa a ocho semanas de las elecciones presidenciales, partiendo del día primero de mayo al 5 de julio, no se está preparado para realizar un proceso eleccionario que no afecte la salud.

“Hay que tener en cuenta que estas elecciones pautadas por la Junta Central Electoral para el día 5 de julio, serán realizadas con el voto manual, no virtual y esto conlleva que se dure más votando, más aglomeraciones de personas y dilataciones”, declaró el legislador al portal digital diariovision.com.do.

Mateo Vásquez, declaró que el que tiene razonamiento en el país debe saber que no hay condiciones para celebrar elecciones.

El también presidente provincial del PLD en Barahona, advirtió que la nación, debe de ir preparándose políticamente para lo que va a ocurrir en el aspecto político en la República Dominicana.

