Senador EU cuestiona plan anticorrupción RD

Es preocupante que el Gobierno de República Dominicana no tenga una estrategia para combatir realmente la corrupción en esa nación, afirmó el presidente del Comité de Relaciones del Senado de Estados Unidos, Benjamin Cardin, durante una audiencia donde se conoció la nominación de Juan Carlos Iturregui como embajador en el país caribeño. Añadió que no es solo perseguir a la oposición en el país.

Cardin, senador demócrata por Maryland, que ocupa el cargo desde el 29 de septiembre del año pasado, luego de la salida de Bob Menéndez, acusado de corrupción, dijo que en el caso de República Dominicana no solo preocupa lo que ocurre en Haití, sino el compromiso del país en combatir la corrupción.

«En el caso de la República Dominicana me preocupa no solo lo que está ocurriendo en Haití, sino su compromiso de combatir la corrupción. Hay retos en ese país, y no es solo perseguir a la oposición, es tener una estrategia en ese país para realmente combatir la corrupción, así que contamos con ustedes para ejecutar una ley que se promulgó en la última ley de autorización de defensa nacional en lo que respecta a nuestras misiones tener estrategias para contrarrestar la corrupción a través del mundo», dijo el legislador.

Iturregui, quien fue asesor en Washington del exalcalde de San Juan Jorge Santini, sostuvo que el recién reelecto presidente de República Dominicana, Luis Abinader, “ha dejado claro que escucha al pueblo dominicano, que está cansado de la corrupción y quiere que su gobierno trabaje mejor”.

Ministerio Público

En el país el Ministerio Público tiene una serie de casos abiertos que forman parte de la alegada lucha contra el flagelo de la corrupción, que prometieron intensificar a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

No obstante, han sido cuestionados porque la mayoría de las acusaciones involucran a exfuncionarios peledeístas, hoy en la oposición, mientras los escándalos que han salido a la luz pública, y comprometen a miembros del partido oficial son ignorados o tratados con frialdad por el órgano persecutor.

Mientras que el senador demócrata Chris Murphy, que también participó en el interrogatorio a Iturregui el pasado 13 de junio en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, comentó que muchas de las armas que se utilizan en Haití llegan desde República Dominicana, luego de ser importadas desde Estados Unidos.

Te puede interesar leer: La Pepca

En tanto que el republicano Todd Young preguntó a Iturregui que cómo trabajaría con el Gobierno dominicano para asegurar que el conflicto haitiano no traspase la frontera.

En noviembre pasado, el presidente Joe Biden nombró a Iturregui, un abogado que ha estado vinculado a los asuntos de Washington D.C. y caribeños durante más de tres décadas, como embajador en República Dominicana, puesto que requiere confirmación del Senado estadounidense.

Audiencia

La audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU., que interrogó al boricua Iturregui, se centró en la lucha contra la corrupción, lucha por la democracia, la situación inestabilidad y violencia en Haití y tráfico de armas en la región del Caribe.