Senador realiza operativo en diversos sectores

Santo Domingo,- La Oficina Senatorial de la provincia Santo Domingo, realizó este viernes un operativo humanitario en diversos sectores de la provincia como parte de un programa de apoyo social a personas afectadas por las lluvias del huracán Melissa.

El senador Antonio Taveras Guzmán, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) comunicó que distribuyó kits de ayuda alimentaria valorados en RD$2,158,000, gracias al respaldo de la Cámara General de Comercio de Fujian de China en la República Dominicana.



Entre las comunidades beneficiadas en esta primera entrega se encuentran La Caleta, La Ureña, Nuevo Amanecer, Los Frailes, Brisas del Este, Villa Liberación y Las Lilas, donde cientos de familias recibieron asistencia directa.



Además, Mars Wang, vicepresidente de la Cámara General de Comercio de Fujian, manifestó la disposición del empresariado chino de contribuir con el bienestar de la población dominicana. “Estamos aquí para construir, no solo para hacer negocios”, afirmó.



La delegación de la Cámara de Comercio de Fujian que participó en la jornada estuvo integrada por Zheng Shanfeng, presidente; Mars Wang y Lin Yu, vicepresidentes; Weng Didi, secretario general; y Rosa NG Báez, presidenta de la Fundación Flor Para Todos.