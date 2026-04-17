Santo Domingo. -Los maestros que serán evaluados en la quinta fase de la Evaluación de Desempeño Docente 2025, del 20 al 25 de abril, deben aprenderse correctamente su correo electrónico institucional que le asignó el Ministerio de Educación.

Olvidar el correo y la contraseña puede conducir a que los convocados a participar en ese examen tengan serios problemas y no aprueben la evaluación, recordó la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), en una publicación denominada “todo lo que debes saber sobre la Evaluación de Desempeño “.

En la quinta etapa denominada “Evaluación de Rendimiento Profesional”, en la que participarán unos 115,500 docentes, éstos serán convocados a través de su correo institucional, donde le dirán la fecha, hora y centro de estudios en el que será evaluado.

Para esa ocasión serán habilitados 123 centros educativos en el territorio nacional, uno por cada distrito educativo del Ministerio de Educación.

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Es obligatorio de que los convocados acuden a los centros con sus Cédulas de Identidad y Electoral

“Muchos docentes están fallando por olvidar sus credenciales. Verificar antes de ir”, insiste la publicación sobre la evaluación, que será en un ambiente controlado.

Los evaluados recibirán resultados 10 o 15 minutos después de examinarse y los que tienen algunas discapacidades pueden ir acompañados otra persona.

La sexta etapa de la Evaluación de Desempeño Docente, denominada “Observaciones de Clases” iniciará el 27 de abril.