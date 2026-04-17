Santo Domingo– El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) pidió a la sociedad dominicana a fortalecer la unidad nacional para conservar la paz social, los valores fundamentales que sustentan la convivencia pacífica, la justicia social y el respeto a la dignidad humana.

Hablando a nombre de los evangélicos, el pastor Feliciano Lacen, resaltó la importancia de que los distintos sectores del país aúnen esfuerzos en favor del país, en un contexto marcado por diversos desafíos sociales, económicos y culturales y en medio de la crisis financiera como resultado de los conflictos internacionales.

Exhortó a las autoridades, líderes comunitarios y ciudadanos en general a trabajar de manera conjunta en la solución de problemáticas locales, que afectan de manera directa a la población, tales como del aumento de los productos de primera necesidad, los combustibles, sumado a la desigualdad, la violencia y la pérdida de valores.

El Codue reiteró su disposición de colaborar con los diferentes sectores de la sociedad, impulsando iniciativas que fomenten el diálogo, el desarrollo humano integral, la defensa de la vida y el fortalecimiento de la familia como núcleo esencial de la sociedad y reafirma su compromiso con la promoción de principios cristianos que contribuyan al bienestar integral de la nación.

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“El momento actual nos invita a reflexionar y actuar con responsabilidad. Como Iglesias cristianas, somos agentes de transformación social, promoviendo la paz, la justicia y el respeto mutuo”, expresó Feliciano Lacen.

Invitó a las iglesias y comunidades de fe a nivel nacional a mantener una actitud de oración, servicio y compromiso con el país, confiando en que, a través de la unidad y la fe, es posible construir un mejor futuro para todos los dominicanos.