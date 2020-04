Senador Tommy Galán pide a nuevos gobiernos municipales unidad ante covid-19

- Publicidad -

Santo Domingo.-El senador oficialista por San Cristóbal y candidato a la misma posición, Tommy Galán, demandó este domingo de los nuevos gobiernos municipales unidad ante la covid-19, esto de cara al traspaso de mando de las autoridades municipales el próximo 24 de abril.

“Las elecciones municipales se realizaron y el pueblo se manifestó, por lo tanto, a partir del 24 de abril los nuevos incumbentes deberán asumir sus cargos electos. Una de mis recomendaciones está relacionada con la transición. Es necesario crear las condiciones para trabajar en equipo”, expresó en una nota.

Galán subrayó que esto no se trata de ganadores y vencidos, sino de una población que “nos necesita a todos en medio de una situación inédita”. «Es hora de trabajar juntos y no generar traumas innecesarios en esta época, no es tiempo de partidismo sino de dominicanos y dominicanas”.

Sugirió para evitar la propagación del virus y garantizar la transición de los cabildos, que los actos oficiales se realicen de manera virtual para evitar aglomeraciones.

Significó que es tiempo de compartir planes para asegurar que las funciones de los alcaldes y directores municipales garanticen la salubridad de los mercados, la desinfección de los espacios públicos, articular con el plan social y trabajar de la mano para articular un plan de reactivación económica de sus respectivos territorios.

“Hemos demostrado como senador que podemos trabajar en conjunto con alcaldes de todos los partidos políticos, y nuestra mano solidaria siempre estará a disposición para lograr vencer a este enemigo que no vemos que es el coronavirus”, añadió.

Finalmente, llamó a los ciudadanos que sigan manteniendo el confinamiento en las casas como forma de contener la pandemia y evitar que la población vulnerable, niños y ancianos, se contagien con la mortal enfermedad que hasta la fecha lleva casi 200 muertes en todo el territorio nacional.