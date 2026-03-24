Santo Domingo.– Senadores del oficialismo pidieron este martes a la oposición no politizar la crisis generada por la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán, conflicto que ha provocado un aumento significativo en el precio del petróleo.

Los legisladores Héctor Acosta (El Torito), senador por Monseñor Nouel; Ramón Rogelio Genao, representante de La Vega; y Ginette Bournigal, de Puerto Plata, coincidieron en que la situación debe ser asumida con responsabilidad y de manera conjunta por todos los dominicanos.

“Vamos a poner a un lado la política”

“El Torito” expresó durante la sesión de este martes que la oposición debe cumplir su rol, pero sin convertir el tema en un instrumento político.

“La oposición debe hacer su papel, pero no politizar el tema. Es algo que no solo afectará a uno o dos países, sino al mundo. Vamos a poner a un lado la política y en primer plano a los dominicanos”, dijo. Quizas te interese: Abinader sube al top 3 de presidentes mejor valorados de América Latina

Acosta agregó que la situación es delicada, ya que “muchas cosas dependen del petróleo”.

Genao: “Debemos enfrentar unidos el alza del crudo”

El senador Ramón Rogelio Genao también hizo un llamado a la unidad nacional frente a la crisis energética.

“Los dominicanos deben enfrentar unidos el alza del petróleo”, afirmó.

Bournigal pide prudencia

Mientras que la senadora Ginette Bournigal pidió actuar “con prudencia y sin politizar el tema”, insistiendo en que el enfoque debe ser nacional y no partidista.

Contexto del conflicto

La guerra en Medio Oriente se intensificó el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel bombardearon zonas de Irán, acción a la que Teherán respondió atacando infraestructura petrolera de países aliados de Washington.

Los ataques incluyeron bases militares estadounidenses y plantas petroleras en Catar, Arabia Saudita, Baréin y Emiratos Árabes Unidos.

Posteriormente, Irán ordenó el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo mundial, agravando aún más la crisis global de suministro.