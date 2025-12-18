Mientras Senasa arde, Abinader se ríe en encuentro con peluqueros

Mientras el rancho arde por el caso Senasa, Abinader se recorta muerto de risa en un encuentro con peluqueros. También es político.

Por cierto, he quedado con las ganas de conocer el historial del peluquero que recortó al Presidente. ¿Sería de la escuela de Jariko Jaspe?

El escándalo de Senasa ha activado una ola de rumores en todas las direcciones, de la que ni las redes se hacen eco. Claro el propósito.

Participación Ciudadana, que suele ser tildada de oficialista, ve grave retroceso en la lucha contra la corrupción. ¿De quién es la culpa?

A manera de consuelo el oficialismo aduce que la diferencia es que hoy no existe impunidad frente a los escándalos. ¿Es el caso?

Dice el senador Antonio Marte que diciembre tiene que desaparecer porque hay que dar demasiado. ¿Acaso no lo hace el que quiere y puede?

Danilo Medina ha aprovechado el caso Senasa para decir que el pueblo debe conocer a la persona, no por lo que dice sino por lo que hace.

¡Albricias! La ONU acogió una propuesta impulsada por este país para combatir el sargazo a nivel mundial. ¿Cuándo se verán los resultados?