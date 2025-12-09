En el Seguro Nacional de Salud (Senasa) operó una estructura criminal que desvió más de RD$1,165,000,000 mediante sobornos provenientes de fondos públicos. El fraude total supera los 15 mil millones de pesos, lo que provocó un colapso estructural, según la solicitud de medidas de coerción del Ministerio Público, que solicita 18 meses de prisión preventiva para los diez imputados.

La acusación establece que, a través de empresas como Nutri-MedMarine Alvarado SRL, Khersun SRL, Deleste SRL y Farmacard SRL, propiedad de Eduardo Estrella Read, se realizaron pagos ilícitos superiores a RD$1,621,337,217.15 destinados al entonces director ejecutivo de la institución.

El desfalco fue de tal magnitud que provocó una crisis estructural en SeNaSa, una institución clave para garantizar la salud de millones de dominicanos.

Estructura criminal desde la cúpula

El fraude no fue un conjunto de fallos aislados, sino una operación criminal diseñada desde la dirección superior de SeNaSa. La red estaba encabezada por el entonces director ejecutivo Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, quien habría articulado un sistema para sustraer fondos públicos, establece el órgano acusador.

Hazim Albainy creó un Comité de Contrataciones Médicas sin base legal o normativa, integrado exclusivamente por su círculo de confianza. Este comité aprobaba prestadores a conveniencia, usando presiones y frases como “eso es del CEO”, “ese es del Olimpo” o “vino respaldado”.

Funcionarios y técnicos fueron reclutados para manipular informes financieros, autorizar cierres irregulares y facilitar pagos fraudulentos.

El impacto fue directo sobre la población más vulnerable, justamente la que SeNaSa tenía la obligación de proteger.

Se crearon “Programas Especiales Fraudulentos para Sobornos”, utilizando empresas como Nutrisalud y Nutrimed para canalizar fondos sin sustento técnico ni financiero, destinados exclusivamente al pago de sobornos.

Apropiación de recursos y colapso de la calidad médica

La estructura criminal aprovechó la flexibilidad de las contrataciones para apropiarse de recursos destinados a la salud preventiva, facturando servicios no realizados, vacunas nunca aplicadas y procedimientos inexistentes.

En el caso del Grupo Siulrod, se detectó facturación por servicios no prestados al 100% de los afiliados analizados.

La aprobación de contratos ilegales y pagos sin contraprestación provocó un deterioro acelerado de la sostenibilidad del sistema y de la calidad de la cobertura médica.

Lavado de activos y enriquecimiento ilícito

El expediente del Ministerio Público documenta complejas maniobras de lavado de activos para ocultar la procedencia del dinero sustraído.

Hazim Albainy habría utilizado cuentas bancarias y empresas fachada para adquirir bienes de lujo, incluyendo una Lincoln Navigator Premier 4WD, aun antes de ser oficialmente nombrado director de SeNaSa.

También se documenta su participación en la empresa offshore panameña Rioja Management S.A., empleada para evadir el escrutinio público y ocultar su enriquecimiento ilícito.

Operadores y recaudadores de sobornos

Figuras como José Pablo Ortiz Giráldez actuaron como operadores primarios y recaudadores de sobornos, utilizando empresas como OGSS Prestadora de Servicios de Salud SRL para legitimar y encubrir el origen de los fondos ilícitos.

Una maquinaria de corrupción dentro del sistema de salud

Los imputados crearon un entramado de corrupción que desvió miles de millones destinados a la salud pública, dejando al Seguro Nacional de Salud en una situación de postración financiera.

El expediente compara el esquema criminal con un “parásito sofisticado” que se adhiere al corazón del sistema de salud: controla sus flujos vitales, las reservas técnicas y los presupuestos sociales, y los redirige hacia estructuras ilícitas.

El resultado: el sistema enferma, se debilita y colapsa, mientras los miembros de la red viven en opulencia.

Medida de coerción

El Ministerio Público solicitó este lunes a un tribunal la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra diez personas arrestadas en el marco de la Operación Cobra, por desfalcar al Estado dominicano con miles de millones de pesos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa, encabeza el grupo de imputados que integran, además: Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariela Pineda Perdomo.

Los fiscales Rosa García, Enmanuel Ramírez, Héctor García, Yudelka Holguín, Aurelio Valdez, Alexis Piña y Ernesto Guzmán depositaron el documento en el que solicitaron a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la prisión preventiva y la declaratoria del caso como de tramitación compleja.

Héctor García adelantó que los imputados afectaron al SeNaSa con al menos 15 mil millones de pesos.