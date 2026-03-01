Senasa en la mira: Presidente garantiza que imputados devolverán cada centavo

Senasa cuenta con una cartera de 7.5 millones de afiliados, que es la ARS más grande RD.

Sobre el escándalo en Senasa, el presidente Luis Abinader garantizó que los imputados tendrán que devolver hasta el último centavo. Y pagar por el acto.

El negro absoluto en las vestimentas de Abinader, la vice Raquel Peña y la primera dama Raquel Arbaje en la rendición de cuentas llamó la atención. ¿Un mensaje?

El Presidente Abinader salió al frente con la ponderación de los analistas a su rendición de cuentas. Parece difícil encontrarle la quinta pata al gato. ¿O no?

Bill Clinton se defendió sobre su relación con el pederasta Jeffrey Epstein. Dijo que nada sabía de sus delitos. Conmueve su ingenuidad.

Con la reserva de 150 millones de toneladas de tierras raras, República Dominicana puede considerarse un país rico en esa rareza. ¿De acuerdo?

Al ser gratis las primeras semanas, la apertura de la línea 2C del Metro ha tenido una masiva acogida. ¿Se pagará después con gusto?

¿Creerá Washington la versión de Cuba sobre la muerte de cuatro estadounidenses en una embarcación en sus aguas territoriales? Veremos.

Sería bueno saber en manos de quién están esos 55 mil bienes por más de $80 billones que según el director del CEA tiene el Estado. ¿Se puede?