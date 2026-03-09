Senasa y niños autistas

Desde el 2 de marzo, miles de familias dominicanas iniciaron un camino con mayor respaldo y esperanzas y con menos incertidumbres. “Senasa integra” es un programa pionero diseñado para garantizar una cobertura médica integral y estructurada a los afiliados con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Más que un nuevo servicio, esta iniciativa representa la concreción de un derecho establecido en la Ley 34-23, transformando una promesa oficial en un alivio tangible para la economía y la vida diaria de miles de hogares dominicanos de todas las clases sociales con hijos con TEA, una iniciativa loable del presidente Luis Abinader.

Senasa integra desborda la cobertura de los servicios médicos del PDSS. Establece una atención completa y coordinada para los niños de 2 a 10 años, priorizando la primera infancia con una meta inicial de 3,000 beneficiarios.

El programa cuenta con un presupuesto anual de 200 millones para asegurar su sostenibilidad y cubre tanto a los afiliados del régimen contributivo como del subsidiado. Coloca al niño y a su familia en el centro del proceso mediante:

1 Una evaluación diagnóstica formal, conforme al protocolo nacional vigente, garantizando un diagnóstico profesional, oportuno y confiable.

2 Un registro y plan individualizado, luego de la inscripción del niño/niña en el Registro Nacional de TEA, se diseña un plan individual de atención (PIA) a su medida con terapias y seguimiento familiar.

3 La garantía de servicios especializados, incluyendo, además del PBS/PDSS, terapias profesionales de lenguaje, ocupacional, conductual, etc.), medicación especial según indicación médica y un seguimiento continuo para asegurar la evolución y el bienestar del menor.

4 Una red de servicios, que asegura la calidad y proximidad geográfica para las familias a través de una red de prestadores públicos y privados, habilitados por el Ministerio de Salud Pública.

Las ventajas y beneficios desbordan la cobertura médica ya que representan un gran alivio económico, social y emocional, especialmente para las familias de ingresos limitados. Los beneficios y ventajas de Senasa integra son diversas porque se extienden al nivel económico, social y emocional.

Un gran alivio económico. Una familia sin cobertura TEA podría llegar a gastar más de 400,000 pesos anuales solo en diagnóstico, medicamentos y terapias.

Con Senasa integra esta carga se reduce de manera drástica, evitando el riesgo de endeudamientos y quiebras familiares.

Cero pagos de diferencias. Por los servicios incluidos en el programa, las familias no tendrán que incurrir en copagos o diferencias, gracias al aporte del Poder Ejecutivo.

Centros como CIADIF han confirmado que los copagos ahora estarán completamente cubiertos por Senasa integra.

Atención oportuna y de calidad. Al reducir los tiempos de espera entre el diagnóstico y el inicio de las terapias, el programa maximiza los beneficios de la intervención temprana, lo que es crucial para el desarrollo del niño o la niña. Las terapias serán impartidas en centros que cumplen con estrictas normas de habilitación, garantizando la calidad del servicio.

Por: Arismendi Díaz Santana

arismendi.diaz@gmail.com