El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, hizo bien al acoger las observaciones de concesionarios de fabricantes de camiones compactadores sobre una licitación que se había convocado para adquirir 100 vehículos pesados para la recogida de basura.

En lugar de entrega inmediata del 70 % de las unidades, la institución redujo la cantidad a 50 y prolongó el plazo a 45 días calendario. Con la decisión la licitación no se ve como una camisa de fuerza para los concesionarios ni un traje a la medida de ningún empresario en particular.

Los compactadores son para donarlos a comunidades que los necesitan para la recogida y depósito de los desperdicios.

Con la atinada receptividad ante las críticas a la licitación para los camiones el Gobierno busca consolidarla transparencia como marca de buena gestión administrativa.