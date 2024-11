Sergio Alcántara: «Esperaba la recta… llegó el slider, pero pude ajustar»

Santo Domingo.- El campocorto de los Tigres del Licey Sergio Alcántara disparó cuadrangular y lo acompañó con dos boletos y un par de carreras anotadas para conducir a los bicampeones a derrotar 4-1 a los Toros del Este en el partido celebrado el viernes por la noche en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Alcántara rompió el empate a una carrera en la parte baja del sexto episodio con su segundo jonrón del torneo y séptimo de su carrera en Serie Regular.

«Era la primera vez que me enfrentaba a él (Antonio Jiménez), no sabía cómo tiraba exactamente, pero ví su recta y no tenía mucho efecto. Así que trate de estar temprano esperando su bola rápida. Sin embargo, vino con el slider, pero al estar temprano tuve el chance de hacerle contacto», expresó.

«Cuando buscas un rompiente y llega una recta, no tienes ningún chance. Sin embargo, cuando te preparas alante esperando una bola rápida y llega un rompiente puedes muchas veces hacer el ajuste y hacer contacto aunque sea para defenderse», agregó.

El veterano jugador se embasó en tres de sus cuatro apariciones incluyendo dos bases por bolas para llegar a 19 en la temporada y ampliar su liderato en ese departamento. El único turno fallado de Alcántara fue en el tercer episodio y terminó en ponche tras llegar a conteo completo.

«Hoy salí con la mentalidad de tocar o tomar bases por bolas contra los lanzadores zurdos. Cuando estaba en 3-2 en el turno del tercer inning, sabía que el lanzamiento venía alto, pero las ansias de darle a la bola luego de tantos lanzamientos me llevó a hacerle swing. De no ser por eso, hubiese tenido tres bases por bolas», explicó.

Ahora, el joven ícono de los bicampeones nacionales es líder en porcentaje de embasarse (.432), quinto en dobles (6) y slugging (.480) y tercero en OPS (.926) en el torneo.

«He estado trabajando con estar preparado temprano con los lanzamientos rápidos, también estoy entrando un poco más al home plate para provocar que los pitchers tiren adentro o en el medio. También me ayuda a identificar mejor los lanzamientos», señaló.

El tres veces campeón también resaltó los ajustes generales que han hecho los jugadores del Licey para impedir la fuga en las bases de corredores rivales rápidos.

«Nos descuidamos un poco en partidos anteriores, pero lo tomamos en cuenta y ajustamos. Lo más importante es tratar de que los pitchers estén atentos a los corredores rápidos y que los infielders mantengamos una buena comunicación con ellos para que no se repita», concluyó.