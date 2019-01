ORLANDO, Florida — La Serie del Caribe del 2019 se celebrará del 4 al 10 de febrero en el estadio Nacional Rod Carew de Ciudad Panamá, anunció el lunes la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC).

“Luego de ingentes esfuerzos, montaremos la Serie del Caribe del 2019 en Ciudad Panamá. Van a jugar todos los países de la confederación y Panamá”, dijo el comisionado del béisbol del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera.

El evento, que enfrenta anualmente a los equipos campeones de los torneos de pelota invernal de Cuba, México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, estaba programado originalmente para jugarse en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, Venezuela, pero fue mudado de emergencia debido a la crisis política que vive el país sudamericano desde la semana pasada.

En el Rod Carew, que tiene capacidad para 27 mil aficionados, competirán seis equipos: Leñadores de Las Tunas (Cuba), Estrellas Orientales (República Dominicana), Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico), Cardenales de Lara (Venezuela), Toros de Herrera (Panamá) y el ganador de la final de la final de Liga Mexicana del Pacífico, que Charros de Jalisco domina 3-2 sobre Yaquis de Ciudad Obregón.

“Fue un evento traumático encontrar una sede alterna, pero gracias a Dios el trabajo dio sus frutos. Hemos aprendido una lección: Tenemos más plazas de las que considerábamos anteriormente”, agregó el principal directivo de la Confederación del Caribe. “Doy gracias a Dios por haber pido salir adelante”, dijo Puello Herrera.

Cuba enfrentará a República Dominicana en el partido inaugural, mientras que Panamá debutará en el segundo día de las acciones, adelantó la confederación.

Por segundo año consecutivo, la CBPC tuvo que retirar la sede de la Serie del Caribe a Barquisimeto. El año pasado, el torneo fue mudado a Guadalajara, México, pero, a diferencia de ahora, la decisión se tomó con varios meses de antelación. En los últimos 50 años, el evento solamente se canceló en 1981, cuando también correspondía el turno de montarlo a Venezuela.

El estadio Rod Carew en la Ciudad de Panamá recibirá la Serie del Caribe de 2019. Alex Trautwig/WBCI/MLB Photos via Getty Images

Panamá organizó tres ediciones de la Serie del Caribe (1952, 1956 y 1960), que en su primera etapa (1949-60) enfrentó a los campeones de Cuba, Panamá, Puerto Rico y Venezuela. México y República Dominicana entraron como sustitutos de Cuba y Panamá en 1970, cuando comenzó la llamada segunda etapa del campeonato.

Mientras Cuba regresó a la Serie del Caribe como invitada especial desde el 2014, Panamá había sido aprobada este mismo año para regresar en la edición del 2020.

El cambio de sede, que fue adelantado el jueves por ESPN Digital, se debe a la fuerte crisis política que atreviesa Venezuela desde el miércoles, cuando comenzó una nueva ola de protestas contra el régimen de Nicolás Maduro y el principal líder de la oposición, Juan Guaidó, se proclamó presidente interino de la nación de más de 30 millones de habitantes.

Maduro acusó a Estados Unidos de promover las protestas y anunció la rotura de relaciones diplomáticas entre los dos países, lo que provocó que el Comisionado de las Grandes Ligas (MLB), Rob Manfred, recomendara al personal de los 30 equipos que componen la liga, incluyendo los de ligas menores, abstenerse de viajar a Venezuela en estos momentos.

“La Oficina del Comisionado está buscando activamente asesoramiento sobre las implicaciones políticas, legales y de seguridad de esta situación aún en desarrollo, e informaremos a los clubes de cualquier efecto tan pronto estén claros. Mientras tanto, aconsejamos al personal de los equipos, en los términos más enérgicos, que cese de inmediato viajar a Venezuela por cualquier motivo”, dijo John Blundell, uno de los portavoces de las Grandes Ligas, a ESPN Digital.

No fue hasta el domingo cuando la Confederación del Caribe anunció oficialmente la cancelación del evento en Venezuela y las razones por las que se tomaron la decisión, en un documento enviado a los medios de comunicación.

De acuerdo a la CBPC, las razones principales fueron que: “Venezuela vive una situación en donde están presentes circunstancias que escapan al control o influencia tanto de la liga local y el comité organizador, al romper relaciones Venezuela con Estados Unidos representa una imposibilidad material de obtener visas de entrada a Venezuela para los ciudadanos estadounidenses que forman parte de la mayoría de los equipos eventualmente participantes y la recomendación que hizo MLB a sus peloteros afiliados”.

“Los miembros de la CBPC y su comisionado entienden y reconocen el enorme esfuerzo que LVBP y el Comité Organizador han realizado, por ello no han tomado esta decisión sin haber hecho el más profundo análisis de su impacto y consecuencias, tanto económicas como operativas y de imagen, no sólo para el béisbol profesional de Venezuela, si no también para todas las ligas adscritas a la Confederación del Caribe”, dijo el documento.