Servando y Florentino regresan a SD con su gira mundial “Se buscan: vivos o inmortales – World Tour”

Santo Domingo.- El dúo venezolano Servando y Florentino regresará a República Dominicana con su gira “Se Buscan: Vivos o Inmortales – World Tour”, un espectáculo que celebra su trayectoria y la evolución de la salsa como movimiento musical que ha marcado generaciones. La presentación promete una puesta en escena renovada, combinando nostalgia, energía y una propuesta contemporánea que conecta con públicos de todas las edades.

Fecha y lugar del concierto

El concierto está pautado para el próximo 25 de abril en el Óvalo Feria Ganadera, uno de los espacios más emblemáticos para eventos multitudinarios en Santo Domingo. Allí, los artistas ofrecerán un recorrido por sus grandes éxitos, junto a los temas que forman parte de su más reciente producción discográfica.

Una gira de alcance internacional

Esta gira mundial ha logrado consolidarse como una de las más exitosas del dúo en los últimos años, reuniendo a miles de fanáticos en distintos países. El concepto del tour apuesta por una narrativa que combina elementos visuales impactantes, arreglos musicales actualizados y momentos íntimos que refuerzan la conexión con el público.

Producción local

La producción del evento en el país estará a cargo de PAV Events, empresa responsable de importantes espectáculos internacionales realizados en territorio dominicano. Se espera un montaje de alto nivel técnico, acorde con los estándares que ha caracterizado esta gira en otras plazas.

Venta de boletas

Las boletas estarán disponibles a través de UEPA Tickets, con una preventa especial para clientes Visa por tiempo limitado y luego venta abierta al público general. El evento se perfila como una de las citas musicales más esperadas del año para los amantes de la salsa y la música latina en República Dominicana.