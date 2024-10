Servir a la democracia

Pablo Vicente |

En momentos cruciales para la democracia, el rol de la Junta Central Electoral (JCE) es esencial para garantizar la transparencia, equidad y legitimidad de los procesos electorales y el fortalecimiento del registro civil. Como aspirante a formar parte de la JCE, me encuentro motivado por un sentido profundo de responsabilidad cívica y el firme compromiso de contribuir al fortalecimiento de nuestra democracia en estas dos áreas fundamentales.

Durante años, he trabajado en el ejercicio académico, pero también en el ejercicio práctico de los procesos que desarrolla la JCE, en mi libro, Democracia en los Partidos: Pautas para su Transformación, aborda de manera crítica cómo la falta de transparencia y participación interna puede afectar negativamente el sistema político. Esta experiencia me ha dado la visión y el criterio para entender que la JCE no solo debe velar por el correcto desarrollo de las elecciones, sino también por la integridad y modernización del registro civil, impacta directamente en la vida de todos los ciudadanos.

La JCE tiene dos responsabilidades fundamentales que impactan directamente en el desarrollo de la sociedad dominicana: la organización de elecciones y la gestión del registro civil. Ambas son pilares de la democracia y del funcionamiento del Estado, y requieren de una administración eficiente y justa para garantizar derechos fundamentales y para esa gestión eficiente en los ámbitos de actuación que desarrolla la JCE es necesario contar con una participación activa de los partidos políticos, ya que son ellos los principales actores en un sistema democrático.