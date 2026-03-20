Seúl celebra hoy el megaconcierto de retorno de BTS, el gigante global del K-pop

Seúl. — La reconocida banda surcoreana BTS ofrecerá este sábado su primer concierto desde 2022, en un evento masivo que tendrá lugar en el centro de Seúl, donde se espera la asistencia de cientos de miles de fanáticos.

El espectáculo, programado para las 20:00 hora local, será gratuito y contará con transmisión en vivo a nivel mundial a través de la plataforma Netflix.

Regreso musical tras cuatro años

El concierto se realiza un día después del lanzamiento de su nuevo álbum, “Arirang”, el primero del grupo en casi cuatro años, el cual ya registra cerca de cuatro millones de copias vendidas, según datos de Hanteo Chart.

Como parte de este regreso, la agrupación también estrenó el videoclip de su sencillo “Swim”, mientras en distintos puntos de la ciudad se desarrollan actividades temáticas dedicadas a la banda.

Alta expectativa de público

Unas 22,000 personas con entradas podrán acceder al área principal del evento en la plaza de Gwanghwamun. No obstante, las autoridades estiman que alrededor de 250,000 seguidores se concentrarán en los alrededores, donde se han habilitado pantallas gigantes y espacios para seguir el concierto.

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El repertorio incluiría temas del nuevo álbum, como “Swim” y “Body to Body”, este último con elementos de la tradicional canción coreana Arirang.

Preocupación por RM

El concierto también se realiza en medio de la preocupación de los fanáticos por la salud de RM, líder del grupo, quien sufrió una lesión en el tobillo durante un ensayo. Según su agencia, participará en la presentación con movilidad limitada.

Impacto económico y seguridad

Las autoridades surcoreanas desplegaron un amplio operativo de seguridad para garantizar el orden durante el evento, con miles de agentes y controles de tránsito en el centro de la ciudad.

Además, el Gobierno prevé que el regreso de BTS genere un importante impacto económico, estimado en billones de wones, equivalente a cientos de millones de dólares, así como beneficios indirectos para el turismo y la industria cultural del país.