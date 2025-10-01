LOS ÁNGELES.- Los jugadores de los Dodgers de Los Ángeles no pudieron evitar mirar con incredulidad el martes por la noche, incluso riéndose a veces, admirando el mayor espectáculo de poder de postemporada que jamás hayan presenciado.

Si no fue Shohei Ohtani conectando una bola rápida de 100 mph que dejó su bate a un récord de 117.7 mph, fue Ohtani conectando un jonrón a 454 pies de la noche, el más largo en la historia de la postemporada de los Dodgers.

Si no fue Teoscar Hernández conectando un jonrón al jardín izquierdo, girando su bate como un bastón antes de un giro épico, fue Hernández conectando un jonrón al jardín derecho y simplemente admirándolo mientras caminaba lentamente por la línea.

Al final de la noche, y cuando la goleada de los Dodgers por 10-5 sobre los Rojos de Cincinnati estaba completa, los Dodgers empataron un récord de postemporada de la franquicia con cinco jonrones, viajando un total de 1,997 pies, con Ohtani y Hernández convirtiéndose en el quinto par de compañeros de equipo en conectar dos o más jonrones en un juego de postemporada.

«Fue muy divertido», dijo el segunda base de los Dodgers, Tommy Edman. «Muchos jonrones. Esa es la naturaleza explosiva de nuestra ofensiva».

Y, bueno, su poder estelar también.

«Creo que es el gen decisivo», dijo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts . «Creo que no le temen al fracaso. Les gusta ser el centro de atención. Y es un gran impulso para esos chicos en esos momentos importantes».

Los Dodgers, el equipo al que todos temían cuando abrieron la temporada con todas sus estrellas y una nómina de 416 millones de dólares, han vuelto a ser el equipo más aterrador de cara a octubre.

Terminaron la temporada ganando 15 de sus últimos 20 juegos y ahora están demostrando a todos que la Serie Mundial todavía pasa por Los Ángeles.

Pulverizaron a los Rojos y a su as Hunter Greene, con 15 hits, incluyendo seis extrabases, mientras que Blake Snell apagó la ofensiva de los Rojos, limitándolos a un solo hit en sus primeras seis entradas. Si los Dodgers siguen jugando así, incluso con un bullpen que provocó el abucheo de su propia afición, quizá deberían empezar a planear otra gran actuación.

“Hemos estado jugando un béisbol realmente bueno las últimas dos o tres semanas”, dijo Hernández. “Sabíamos lo que podíamos hacer, especialmente en momentos importantes como este.

Un apunte

Roberts sobre Ohtani

«Esa es la razón por la que firmó con este equipo, con esta organización», dijo Roberts, «para jugar partidos como este. Para demostrar su talento excepcional. Espero cosas muy divertidas de Shohei en esta postemporada».

Por: Bob Nightengale

USA TODAY