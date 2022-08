Siempre con la verdad

Botón de alerta en el COD.-

Este país marcha a un ritmo tan acelerado de degradación que muchas de las personas llamadas a denunciar las malas acciones en algunas instituciones públicas y privadas, guardan un ‘’ inexplicable’’ silencio que los hace cómplices por omisión.

Me decía un amigo, que no entendía mis acerbas críticas al presidente del Comité Olímpico Dominicano y de paso, me recordó que yo sostenía muy buenas relaciones con el titular de COD, por lo que él no se explicaba el porqué de mis ataques.

Presidente Luis Abinader

Por consideración a la amistad, no haré mención del nombre de mi buen amigo, pero desde este espacio le digo, que desde muy joven aprendí mediante la lectura, que la única forma de no afectar el criterio, es obviando siempre lo personal.

Sería una irresponsabilidad de mi parte, sabiendo que el COD es una entidad de carácter colectivo, acusar al presidente de esa entidad de muchas acciones que van en contra de los principios olímpicos y otras que podrían ser tipificadas como delitos penales, como aquellos famosos dólares que usaron miembros del COD sin justificación.

Parte el alma, saber que hay instituciones que se están cayendo a pedazos y que necesitan la mano amiga del gobierno, mientras el Comité Olímpico Dominicano, se dio el lujo de manejar más de 450 millones y se niegue a auditar esos recursos.

Le digo a mi amigo, quien antes era un crítico de las inconductas, que mis observaciones no van dirigidas exclusivamente al señor Antonio Acosta, pues esa es una entidad colectiva, ahora bien, cuando el Ministerio Público se decida a investigar todas las serias denuncias de irregularidades que hizo formalmente Luis Chanlatte, entonces, »mansos y cimarrones» deberán responder, no solamente el amigo Colin.

FRANCISCO CAMACHO

ANTONIO ACOSTA

Duele profundamente, saber que el presidente de la República y el ministro de Deportes Francisco Camacho se hayan empeñado en hacer grandes inversiones en el deporte y ambos se hayan olvidado de que tienen un compromiso con la buena gobernanza en el deporte y eso requiere supervisión.

¿Quién le da garantía al presidente Abinader y al ministro Camacho de que se está haciendo un buen uso de los recursos que entregan? ¿Están el presidente Abinader y ministro Camacho, obligados a financiar malas gestiones como la del COD? ¿Quién regula y emprende acciones para prevenir posibles actos de corrupción en algunas áreas del deporte?

El presidente Abinader y Francisco Camacho, deben tocar el botón de alerta en el COD.

Por: Ramón Rodríguez

