El diputado del partido La Fuerza del Pueblo (LFP), Orlando Espinosa, calificó como una provocación al pueblo la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de contratar la compañía Deloitte & Touche, que ha sido sancionada por fraude en varios países, para que audite el sistema de votación automatizada y afirmó que los miembros del organismo están plegados al gobierno.

Mientras que el vocero del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en la Cámara de Diputados, Radhamés González, sugirió al organismo electoral sustituir la cuestionada compañía Deloitte por la que quedó en segundo lugar en la licitación que se realizó.

Espinosa sostuvo que ante tantos cuestionamientos si los jueces de la Junta se respetaran renunciarán de sus cargos de inmediato.

Advirtió a los miembros de la JCE que serán responsables de lo que pueda pasar en el país por su comportamiento alineados con el gobierno de Danilo Medina.

Sostuvo que el fraude que se cometió supuestamente en las primarias internas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) contra el expresidente Leonel Fernández son muy parecido al que se realizó en Bolivia que degeneró en protestas violentas y la renuncia del presidente Evo Morales.

“Contratar esa compañía es una provocación al pueblo dominicano porque era más fácil que lo hiciera Danilo Díaz, porque iba a dar los mismos resultados que esta compañía y nos ahorrábamos 300 mil dólares”, consideró.

Agregó que “esa compañía no tiene la calidad y la idoneidad para hacerla, además tiene que estar la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea para certificar que este software no es el mismo que se utilizó en Bolivia, porque este es el mismo caso de Bolivia, que Dios nos cuidó que no llegó tan lejos el problema”.

Radhamés González

Mientras que González, vocero perredeísta en la Cámara Baja, propuso que la Junta sustituya la compañía Deloitte debido a todos los cuestionamientos a que está sometida por la que quedó en segundo lugar en el concurso que se realizó, “o que busque otro mecanismo para resolver los tantos cuestionamientos que se realizan”.

Consideró que lo más probable es que el JCE estuviera al tanto del historial de esta compañía antes de considerarla para otorgarle un contrato que sobrepasa los 15 millones pesos.

“De todas maneras para que haya menos cuestionamientos, yo asumo que todavía la Junta, a pesar de que ya adjudicó el contrato no ha erogado dinero y por vía de consecuencia soy de opinión que por tantos cuestionamientos, los resultados que salgan de eso es evidente que no van a tener el impacto positivo que debieran tener”, sostuvo.

Agregó que “pienso que la JCE debiera buscar un mecanismo en el que la segunda compañía del concurso pueda ser la que se adjudique este contrato”.

Paliza

Por otro lado, el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, informó que el próximo miércoles la dirección ejecutiva de la organización se reunirá para fijar su posición con relación al tema de la compañía Deloitte & Touche y su contratación.