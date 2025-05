Aunque mantener un legado o seguirlo suena fácil por lo repetitiva que ha sido la palabra en nuestros medios en los últimos años, lo cierto es que se trata de un gran compromiso, que implica honrar los valores y continuar los pasos o proyectos de una persona que puede estar viva o ya no esté sobre la tierra.

Muchos artistas y personalidades de diferentes áreas tratan de mantener el legado de sus madres, siguiendo una trayectoria en línea con la que ellas llevan o llevaron en su momento, y fortaleciendo sus valores.

Artistas rinden homenaje a sus madres al seguir sus legados y valores en la industria del arte

Luis José Germán y Josefina Gallart.

Para el actor y productor Luis José Germán, seguir el legado de su madre la actriz Josefina Gallart (retirada), quien brilló en escena logrando una trayectoria llena de éxitos por tres décadas; ha sido uno de los puntos a nunca olvidar desde sus inicios.

“Uno de los primeros consejos que me dio mi madre al iniciar mi carrera en el arte fue: ‘si hay una sola persona pensante, con sensibilidad artística y objetiva, tan solo una que siga tu trabajo, sigue trabajando para esa sola persona’. Eso me ha ayudado a no llevarme por corrientes y no perder el enfoque en lo que se hace”. Yarimar Uribe, actriz igual que su madre Lidia Ariza, manifiesta sobre su compromiso a mantener el legado de su madre que “estoy completamente comprometida, si Dios me lo permite, a ser el eco de todo lo que mi madre me ha legado y hacerla sentir orgullosa. Estoy decidida a vivir tan a plenitud como ella y compartir con quien lo reciba, el regalo que me dio, el de ser locamente artista y maravillosamente mujer”. Aleja Johnson es actriz, hija de la reconocida vedette dominicana Alexandra Johnson, ahora en retiro, comparte que aunque eligió una rama del arte diferente a la de su madre, en todo lo que hace siempre tomó en cuenta la ética y la pasión con la que esta ejercía su profesión.

Marielle y Zoila Puello.

“Mami siempre se enfocó en que estudiara lo que me hiciera feliz. ‘Haz lo que te dicte tu corazón’ siempre me dice.

La educación y el amor por el arte son pilares fundamentales en el legado de figuras renombradas

Cuenta que aprendió a caminar en tacos obligada por ella a los 14 años, y aunque no le creía cuando decía ‘algún día me lo vas a agradecer’. “Sí le agradezco eso infinitamente, cuando hoy lo he necesitado para muchos de mis personajes”.

Yarimar Uribe y Lidia Ariza.

También brillando en una rama diferente a la de su madre, Chelsy Bautista, cantante, hija de la actriz y humorista Cheddy García, confiesa que se siente muy comprometida a seguir su legado, imitando las cualidades más admirables que identifican su trayectoria: trabajo arduo, persistencia, respeto por el arte y amor por el público.

Como dos gotas de agua, así son Marielle Araujo y su madre Zoila Puello, ambas conductoras de televisión, con una trayectoria reconocida.

Aleja y su madre Alexandra Johnson.

Marielle recuerda cómo su madre la enseñó a amar la comunicación desde pequeña y está comprometida al 1000 % a seguir su trayectoria y legado.

Expresa que “nos enseñó a valorar a nuestros colegas, a trabajar con excelencia y a hacer siempre lo correcto, incluso cuando nadie esté mirando”.

Mercy y Vicky Jáquez.

Conmovida por la pregunta que la hace recordar el fallecimiento de su madre, la reconocida diseñadora Mercy hace ya 5 años; Vicky Jáquez, rectora del instituto que lleva el nombre de su madre y que fundara ésta en vida, dice que ”ha sido un desafío y compromiso de amor con mi madre y moral con la sociedad. Estoy más que satisfecha por continuar apoyando la educación y la realización de sueños”.