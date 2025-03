Es un bulto y un sinsentido que no prosperará la propuesta de modificación que hizo al Senado de la República, el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, a la Ley 63-17 de Tránsito Terrestre, porque no se puede intentar cambiar una normativa que en más de 4 años el gobierno no ha implementado, afirmó hoy el diputado Rafael Tobías Crespo.

“La pregunta es ¿han aplicado la inspección técnica vehicular, han aplicado el nuevo régimen sancionador, y como pueden modificar las multas, si todavía no las han aplicados”?, manifestó.

Crespo denuncia que las modificaciones no son necesarias y ya están en la ley de tránsito vigente

Crespo, quien es el autor de la Ley 63-17, definió como un relajo el discurso de Morrison ante los senadores y dijo que las autoridades supuestamente no le interesa la vida de la gente.

“De los 8 puntos que propone Milton Morrison a modificar, seis ya están en la ley y los dos restantes complicarán la vida de los propietarios de vehículos y provocarán un caos en el transporte público”, consideró el legislador de la Fuerza del Pueblo.

Añadió que “cuando esas propuestas lleguen a la consultoría del Senado un grupo de expertos lo desmenuzará y eso va a terminar en nada al final, porque va a terminar en nada porque de los 8 planteamientos que él está hablando ahí, solamente hay dos que no están en la ley, que es llevar la prescripción a 5 años, y la declaración en rebeldía de los conductores que no paguen la multa”.

Recordó que el punto de la extensión de la prescripción de las infracciones a 5 años, que es nueva esta propuesta, pero que provocará un desorden porque las multas de tránsito son de simple policía, es correccional y no tienen que ir a la corte ni a la Suprema Corte de Justicia, sino que se debe quedar en los juzgados de paz.

La extensión de la prescripción de multas podría generar desorden en el sistema judicial

“Ya tu a una contravención le está buscando un rango de delito y lo está mandando a un tribunal de primera instancia y eso sencillamente es una locura, entonces va a sobrecargar estos tribunales de casos que son de simple policía”, opinó Crespo.

Recordó que en los accidentes de tránsito no existe la intención de dañar, y por tanto no se pueden considerar como delitos de alta envergadura.

“Y la propuesta de declarar en rebeldía al que no pague la multa, no tiene sentido porque la mayoría de los conductores que le colocan una multa no va al tribunal, y aunque sean condenados en defectos la gente entra a la página de la Procuraduría General y con una tarjeta de crédito paga la multa”, dijo.